Салют 3 июля в Минске: где смотреть

Центральной площадкой празднования Дня Независимости в белорусской столице станет площадка возле Дворца спорта. Там для минчан и гостей столицы пройдет концерт «Мая Радзiма — Беларусь», его начало запланировано на 10:30 и продлится он вплоть до 23:00. Ожидается, что выступят как популярные артисты, так и начинающие.