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Салют 3 июля в Минске: где смотреть

Прогремит салют на День Независимости на семи площадках. Подробнее о том, где смотреть салют ко Дню Независимости — в инфографике Sputnik.

Источник: Sputnik.by

В этом году запланирован ряд мероприятий, приуроченных ко Дню Независимости, также состоится военный парад, который в Беларуси в последние годы проводят только на круглые даты.

Праздничный фейерверк в День Независимости запустят в семи точках белорусской столицы, об этом сообщил на пресс-конференции замначальника управления культуры Мингорисполкома Дмитрий Семенов.

Начнется салют 3 июля традиционно в 23:00, залпы прогремят на семи площадках. Все они расположены в разных частях Минска.

Центральной площадкой празднования Дня Независимости в белорусской столице станет площадка возле Дворца спорта. Там для минчан и гостей столицы пройдет концерт «Мая Радзiма — Беларусь», его начало запланировано на 10:30 и продлится он вплоть до 23:00. Ожидается, что выступят как популярные артисты, так и начинающие.

Помимо этого, тематические программы запланированы и в районах Минска, где будут работать объекты торговли и интерактивные зоны.