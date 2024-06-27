Мэрия Екатеринбурга временно запретила достраивать «Путин-центр» на Ботанике

Мэрия Екатеринбурга временно запретила достраивать офисный центр «Невада», заброшенный в 2008 году. Организацией руководит директор «Музея СВО» и «Путин-центра» Юрий Дыркач. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе администрации города.
— Речь шла о том, что владелец объекта обратился за разрешением на строительство, но в связи с нестыковками в документах ему было отказано. При этом слово «запрет» некорректно. Ничего не мешает собственнику доработать документы и обратиться за разрешением вновь, — рассказали «КП-Екатеринбург» в мэрии.
Строительство офисного здания было приостановлено в ноябре 2008 года. Тогда им владела компания «Астон». Здание строилось по заказу Губернской управляющей компании.
Ранее стало известно, что в Екатеринбурге приостановлена стройка высотки на улице Советской. Работы будут остановлены до завершения спора между областной прокуратурой и строительной компанией.