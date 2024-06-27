Мэрия Екатеринбурга временно запретила достраивать «Путин-центр» на Ботанике

— Речь шла о том, что владелец объекта обратился за разрешением на строительство, но в связи с нестыковками в документах ему было отказано. При этом слово «запрет» некорректно. Ничего не мешает собственнику доработать документы и обратиться за разрешением вновь, — рассказали «КП-Екатеринбург» в мэрии.