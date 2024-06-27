Пэрис Хилтон рассказала, как лежала в психбольнице

Пэрис Хилтон в 16 лет подверглась сексуальному насилию.
В 16 лет американская певица и актриса Пэрис Хилтон была отправлена в психиатрическую клинику для прохождения реабилитации из-за своего бунтарского поведения. По словам Хилтон, она столкнулась с жестоким обращением, включая сексуальное насилие со стороны медицинского персонала.
«Меня насильно кормили лекарствами и подвергали сексуальному насилию со стороны персонала <…> Меня жестоко связали и потащили по коридорам, раздели догола и бросили в одиночную камеру», — рассказала Хилтон в своем вступительном заявлении перед Конгрессом в Вашингтоне. Ее слова передает агентство Page Six.
Хилтон подчеркнула, что в течение двух лет она не могла свободна передвигаться, говорить и даже смотреть в окно. Она обратилась к Конгрессу с инициативой улучшить контроль за условиями содержания детей в системах социального обеспечения, особенно для тех, кто лишен родительской опеки. Она предложила ввести регулярные проверки состояния этих детей.
В начале 2023 года Хилтон впервые стала мамой. Она сообщила о рождении сына, передает RT. В конце 2023 она заявила о появлении дочки. Ее назвали в честь столицы Великобритании — Лондон, передает Life.ru.