Пэрис Хилтон рассказала, как лежала в психбольнице

Хилтон подчеркнула, что в течение двух лет она не могла свободна передвигаться, говорить и даже смотреть в окно. Она обратилась к Конгрессу с инициативой улучшить контроль за условиями содержания детей в системах социального обеспечения, особенно для тех, кто лишен родительской опеки. Она предложила ввести регулярные проверки состояния этих детей.