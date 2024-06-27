Пьяная молодая уфимка без прав за рулем «пятнашки» выехала на «встречку» и устроила аварию

Позже выяснилось, что девушка за рулем «пятнашки» не получала водительского удостоверения. Кроме того, после медосвидетельствования оказалось, что она еще и была пьяна. Алкотестер показал 1,000 мг/л паров этанола в выдыхаемом воздухе.