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Пьяная молодая уфимка без прав за рулем «пятнашки» выехала на «встречку» и устроила аварию

Пьяная 19-летняя жительница Уфы без прав устроила ДТП.
Источник: Комсомольская правда

Сегодня утром, 27 июня, уфимском микрорайоне Черниковка девушка устроила ДТП. Об этом рассказала пресс-служба городской Госавтоинспекции.

Авария произошла напротив дома № 21 по улице Машиностроителей. 19-летняя уфимка за рулем ВАЗ-2115 столкнулась со встречной Nissan X-Trail. В результате происшествия, к счастью, никто не пострадал.

Позже выяснилось, что девушка за рулем «пятнашки» не получала водительского удостоверения. Кроме того, после медосвидетельствования оказалось, что она еще и была пьяна. Алкотестер показал 1,000 мг/л паров этанола в выдыхаемом воздухе.

За пьяное вождение и езду по «встречке» отношении девушки составили административные материалы.

— Транспортное средство помещено на специализированную стоянку. По факту дорожного происшествия начато разбирательство, — сообщает ГАИ Уфы.

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