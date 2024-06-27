Стоматолог раскрыла, почему появляется запах изо рта

Кариес также может стать причиной появления неприятного запаха изо рта. Кроме того, от галитоза могут страдать пожилые люди с некачественными съемными зубными протезами или протезами с повышенным сроком службы. Дедегкаева отметила, что характерная в пожилом возрасте недостаточность слюны может привести к скапливанию в полости рта микроорганизмов и продуктов их жизнедеятельности, и как следствие — к неприятному запаху.