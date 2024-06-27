Что изменится для узбекистанцев с 1 июля?

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. С 1 июля в Узбекистане поднимутся цены на ж/д билеты, будут введены номерные знаки для мопедов и электросамокатов, гражданам страны начнут предоставлять услуги бесплатной юридической помощи. Со всеми нововведениями можно ознакомиться в обзоре, подготовленном по собственным материалам Podrobno.uz, а также издания Norma.