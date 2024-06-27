Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Что изменится для узбекистанцев с 1 июля?

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. С 1 июля в Узбекистане поднимутся цены на ж/д билеты, будут введены номерные знаки для мопедов и электросамокатов, гражданам страны начнут предоставлять услуги бесплатной юридической помощи. Со всеми нововведениями можно ознакомиться в обзоре, подготовленном по собственным материалам Podrobno.uz, а также издания Norma.

Источник: AP 2023

Подорожание железнодорожных билетов

«Узбекистан темир йуллари» повысит стоимость билетов на поезда «Насаф», «Шарк» и «Узбекистан» на 25%.

Бесплатная юридическая помощь

Минюст в сотрудничестве с ННО «Мадад» организует бесплатные юридические консультации для граждан в центрах госуслуг по всей республике.

Cпециальные номерные знаки для мопедов, скутеров и электросамокатов

Для мопедов, скутеров и электросамокатов с определенными параметрами двигателя введут специальные регистрационные номера.

Льготы за партнерство с международными брендами

Предприятия, запускающие совместное производство с известными мировыми брендами, получат несколько преференций по ведению бизнеса.

Регулирование рекламы лекарств и БАДов

Реклама лекарственных средств и биологически активных добавок сможет попасть в эфир телерадиоканалов только по заключению Минздрава, который будет выдавать специальное заключение на контент, созданный для рекламы лекарственных средств и биологически активных добавок на телерадиоканалах.

Кроме того, Минздрав начнет просвещать население и рассказывать в СМИ о тяжелых последствиях самолечения и его опасности для жизни человека.

Меры по предотвращению коррупции в сфере строительства

Чтобы исключить возможности коррупции в сфере строительства, с 1 июля вводятся меры по оцифровке всех контрактов на строительство, переводу оплаты строительных работ на электронные счета-фактуры, отбору субподрядчиков для проектов стоимостью более 10 миллиардов сумов через систему «Шаффоф курилиш» и другие.

Нотариальные услуги через Face ID

Минюст внедрит систему Face ID в базу данных Агентства персонализации. При оказании государственных услуг будет внедрен метод биометрической идентификации личности (Face-ID).

Фоторадары у школ

Возле школ, расположенных вдоль дорог, на пешеходных переходах дорог, имеющих четыре и более полос, возле очагов ДТП будут поэтапно установлены спецсредства фото- и видеофиксации правонарушений.

Новые требования для платежных организаций

Вводится требование по созданию и осуществлению деятельности операторов платежных систем и платежных организаций исключительно в форме АО. Также изменения коснутся минимального размера уставного капитала.

Водоснабжение — частному сектору

В качестве эксперимента питьевое и сточное водоснабжение в городах Каган, Ширин, Янгиер, Бекобод и Янгиюль передается частному сектору на основе ГЧП. Тарифы на услуги водоснабжения будут формироваться исходя из затрат, включенных в себестоимость продукции и других обязательных платежей.

Создается единый реестр льгот бизнесу

На сайте Министерства инвестиций, промышленности и торговли будет вестись Единый реестр информации о предоставлении преференций и льгот для отечественных и иностранных инвесторов.

Правовой эксперимент

В Ташкенте вводится новый порядок досудебного рассмотрения административных документов, связанных с оказанием несоответствующих законодательству госуслуг:

  • при Минюсте создается Высший апелляционный совет, при управлении юстиции г. Ташкента — Апелляционный совет;
  • апелляционные советы будут принимать решения по изменению, частичной или полной отмене административных документов по госуслугам, не соответствующим актам законодательства;
  • заинтересованные лица вправе обжаловать решения в судебном порядке. Для административных органов решения апелляционных советов считаются окончательными и не подлежат обжалованию.

Единая система учета матпомощи

Запускается единая система учета матпомощи и других соцуслуг. Соцвыплаты для каждого гражданина или семьи и льготы, включая субсидии, услуги и содействие, регистрируются в ИС «Социальная защита».

Гранты для стартапов IT

Для поддержки стартап-проектов в сфере цифровых технологий по оказанию образовательных услуг в IT, развитию программных продуктов, на основе ежегодного конкурса, внедряется система выделения грантов по следующим направлениям:

  • на перспективный проект — 150 миллионов сумов;
  • для проекта, специализирующегося на местном рынке — 300 миллионов сумов;
  • для проекта, специализирующегося на мировом рынке — 1 миллиард сумов.

Новые меры поддержки экспортерам

Компания по развитию торговли будет оказывать финансовую поддержку на основании рейтинга устойчивости субъектов предпринимательства:

организациям — экспортерам при внедрении международных систем стандартизации и сертификации, а также регистрации национальных продуктов и брендов в иностранных уполномоченных органах;

  • экспортерам — предоставление компенсации на покрытие страховой премии при пользовании ими страховыми услугами;
  • субъектам предпринимательства — предоставление компенсации на покрытие части их транспортных расходов по перевозке автомобильным, железнодорожным и воздушным транспортом при осуществлении экспорта продукции;
  • частичное покрытие расходов на внедрение финансовой отчетности на основе международных стандартов.

экономика
образование