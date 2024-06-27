Что изменится для узбекистанцев с 1 июля?

Подорожание железнодорожных билетов
«Узбекистан темир йуллари» повысит стоимость билетов на поезда «Насаф», «Шарк» и «Узбекистан» на 25%.
Бесплатная юридическая помощь
Минюст в сотрудничестве с ННО «Мадад» организует бесплатные юридические консультации для граждан в центрах госуслуг по всей республике.
Cпециальные номерные знаки для мопедов, скутеров и электросамокатов
Для мопедов, скутеров и электросамокатов с определенными параметрами двигателя введут специальные регистрационные номера.
Льготы за партнерство с международными брендами
Предприятия, запускающие совместное производство с известными мировыми брендами, получат несколько преференций по ведению бизнеса.
Регулирование рекламы лекарств и БАДов
Реклама лекарственных средств и биологически активных добавок сможет попасть в эфир телерадиоканалов только по заключению Минздрава, который будет выдавать специальное заключение на контент, созданный для рекламы лекарственных средств и биологически активных добавок на телерадиоканалах.
Кроме того, Минздрав начнет просвещать население и рассказывать в СМИ о тяжелых последствиях самолечения и его опасности для жизни человека.
Меры по предотвращению коррупции в сфере строительства
Чтобы исключить возможности коррупции в сфере строительства, с 1 июля вводятся меры по оцифровке всех контрактов на строительство, переводу оплаты строительных работ на электронные счета-фактуры, отбору субподрядчиков для проектов стоимостью более 10 миллиардов сумов через систему «Шаффоф курилиш» и другие.
Нотариальные услуги через Face ID
Минюст внедрит систему Face ID в базу данных Агентства персонализации. При оказании государственных услуг будет внедрен метод биометрической идентификации личности (Face-ID).
Фоторадары у школ
Возле школ, расположенных вдоль дорог, на пешеходных переходах дорог, имеющих четыре и более полос, возле очагов ДТП будут поэтапно установлены спецсредства фото- и видеофиксации правонарушений.
Новые требования для платежных организаций
Вводится требование по созданию и осуществлению деятельности операторов платежных систем и платежных организаций исключительно в форме АО. Также изменения коснутся минимального размера уставного капитала.
Водоснабжение — частному сектору
В качестве эксперимента питьевое и сточное водоснабжение в городах Каган, Ширин, Янгиер, Бекобод и Янгиюль передается частному сектору на основе ГЧП. Тарифы на услуги водоснабжения будут формироваться исходя из затрат, включенных в себестоимость продукции и других обязательных платежей.
Создается единый реестр льгот бизнесу
На сайте Министерства инвестиций, промышленности и торговли будет вестись Единый реестр информации о предоставлении преференций и льгот для отечественных и иностранных инвесторов.
Правовой эксперимент
В Ташкенте вводится новый порядок досудебного рассмотрения административных документов, связанных с оказанием несоответствующих законодательству госуслуг:
- при Минюсте создается Высший апелляционный совет, при управлении юстиции г. Ташкента — Апелляционный совет;
- апелляционные советы будут принимать решения по изменению, частичной или полной отмене административных документов по госуслугам, не соответствующим актам законодательства;
- заинтересованные лица вправе обжаловать решения в судебном порядке. Для административных органов решения апелляционных советов считаются окончательными и не подлежат обжалованию.
Единая система учета матпомощи
Запускается единая система учета матпомощи и других соцуслуг. Соцвыплаты для каждого гражданина или семьи и льготы, включая субсидии, услуги и содействие, регистрируются в ИС «Социальная защита».
Гранты для стартапов IT
Для поддержки стартап-проектов в сфере цифровых технологий по оказанию образовательных услуг в IT, развитию программных продуктов, на основе ежегодного конкурса, внедряется система выделения грантов по следующим направлениям:
- на перспективный проект — 150 миллионов сумов;
- для проекта, специализирующегося на местном рынке — 300 миллионов сумов;
- для проекта, специализирующегося на мировом рынке — 1 миллиард сумов.
Новые меры поддержки экспортерам
Компания по развитию торговли будет оказывать финансовую поддержку на основании рейтинга устойчивости субъектов предпринимательства:
организациям — экспортерам при внедрении международных систем стандартизации и сертификации, а также регистрации национальных продуктов и брендов в иностранных уполномоченных органах;
- экспортерам — предоставление компенсации на покрытие страховой премии при пользовании ими страховыми услугами;
- субъектам предпринимательства — предоставление компенсации на покрытие части их транспортных расходов по перевозке автомобильным, железнодорожным и воздушным транспортом при осуществлении экспорта продукции;
- частичное покрытие расходов на внедрение финансовой отчетности на основе международных стандартов.