Москве пообещали рекордную жару после ливней

«Заключительные выходные июня ознаменуются жарой. Столбики термометров пресекут отметку +30 градусов. Июль начнется с малооблачной, засушливой погоды. Температура воздуха будет достигать +30…+33 градусов», — передает слова Тишковца MK.RU. Он добавил, что на этой неделе погода в регионе будет определяться влиянием скандинавского антициклона. Последним днем комфортного прохладного лета станет 27 июня. Уже 28 июня начнется резкое потепление. Ожидается, что среднемесячные температуры будут на два −2,5 градуса выше нормы, при этом уровень осадков снизится на 10−30% по сравнению с обычными показателями.