Москве пообещали рекордную жару после ливней

Москву ожидает 30-градусная жара.
Москва ожидает аномальную жару после проливных дождей. В последние выходные июня столбики термометров могут подняться выше +30 градусов. Июль начнется с малооблачной, сухой погоды, когда температура воздуха будет достигать +30…+33 градусов. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«Заключительные выходные июня ознаменуются жарой. Столбики термометров пресекут отметку +30 градусов. Июль начнется с малооблачной, засушливой погоды. Температура воздуха будет достигать +30…+33 градусов», — передает слова Тишковца MK.RU. Он добавил, что на этой неделе погода в регионе будет определяться влиянием скандинавского антициклона. Последним днем комфортного прохладного лета станет 27 июня. Уже 28 июня начнется резкое потепление. Ожидается, что среднемесячные температуры будут на два −2,5 градуса выше нормы, при этом уровень осадков снизится на 10−30% по сравнению с обычными показателями.
В среду и четверг жители области будут наблюдать июльские показатели тепла — от +24 до +27 градусов. Пик жары придется на 28 июня, когда столбики термометров поднимутся до +27…+30 градусов. Ночью при этом будет относительно прохладно — от +12 до +15 градусов, заключил синоптик.