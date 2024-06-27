Люлин: важно установить единый подход к порядку обращения с отходами строительства и сноса и наделить регионы РФ полномочиями в этой сфере

27 июня на заседании регионального парламента депутаты приняли постановление об обращении Законодательного собрания Нижегородской области к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину о необходимости скорейшего урегулирования вопросов обращения с отходами строительства и сноса. Как отметил председатель Законодательного собрания Евгений Люлин, вопросы обращения с отходами, оставшимися после строительных работ, до сих пор почти не регламентируются законодательством, а оборот таких отходов остается теневым.

До 80% морфологии несанкционированных свалок составляют строительные отходы и отходы от текущего ремонта. В настоящее время обращение с отходами строительства и сноса не имеет полноценного механизма правового регулирования. Полномочий у субъектов РФ на регулирование данной отрасли собственными правилами также не имеется.

Как сообщил председатель комитета по экологии и природным ресурсам Законодательного собрания Нижегородской области Владислав Атмахов, отходы строительства и сноса — битый кирпич и бетон, остатки конструкций из древесины и другоге — по законодательству должны быть переработаны и использованы повторно.

«В России ежегодно образуется 70—100 млн тонн таких отходов. Меньше четверти из них вовлекается во вторичный оборот. Поэтому сейчас тема управления строительными отходами является одной из наиболее актуальных», — рассказал председатель профильного комитета регионального парламента.

В Нижегородской области была предпринята попытка самостоятельно урегулировать сферу обращения с отходами строительства и сноса. Но при согласовании проектов нормативных актов органы прокуратуры указывали на их противоречие федеральному законодательству в связи с отсутствием у субъектов РФ полномочий в этой сфере.

«Проблему обращения с отходами строительства и сноса неоднократно обсуждали на различных уровнях. В 2022 году направляли предложения от Ассоциации законодателей ПФО в правительство РФ. Татарстан внес в

свой законопроект, но он до сих пор находится на рассмотрении. Сейчас есть приказ министерства природных ресурсов и экологии РФ о том, что должен быть разработан проект федерального закона, регулирующий эту сферу, но сроки длительные — в правительство РФ — IV квартал 2024 года, внесения в Госдуму — I квартал 2025 года. Поэтому, учитывая большую актуальность темы для субъектов РФ, депутаты Законодательного собрания просят председателя правительства РФ ускорить подготовку изменений в ФЗ “Об отходах производства и потребления”. Важно установить единый подход к порядку обращения с отходами строительства и сноса и наделить регионы РФ соответствующими полномочиями», — подчеркнул Евгений Люлин.