Люлин: важно установить единый подход к порядку обращения с отходами строительства и сноса и наделить регионы РФ полномочиями в этой сфере

27 июня на заседании регионального парламента депутаты приняли постановление об обращении Законодательного собрания Нижегородской области к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину о необходимости скорейшего урегулирования вопросов обращения с отходами строительства и сноса. Как отметил председатель Законодательного собрания Евгений Люлин, вопросы обращения с отходами, оставшимися после строительных работ, до сих пор почти не регламентируются законодательством, а оборот таких отходов остается теневым.
До 80% морфологии несанкционированных свалок составляют строительные отходы и отходы от текущего ремонта. В настоящее время обращение с отходами строительства и сноса не имеет полноценного механизма правового регулирования. Полномочий у субъектов РФ на регулирование данной отрасли собственными правилами также не имеется.
Как сообщил председатель комитета по экологии и природным ресурсам Законодательного собрания Нижегородской области Владислав Атмахов, отходы строительства и сноса — битый кирпич и бетон, остатки конструкций из древесины и другоге — по законодательству должны быть переработаны и использованы повторно.
В Нижегородской области была предпринята попытка самостоятельно урегулировать сферу обращения с отходами строительства и сноса. Но при согласовании проектов нормативных актов органы прокуратуры указывали на их противоречие федеральному законодательству в связи с отсутствием у субъектов РФ полномочий в этой сфере.
Кроме того, на заседании депутаты приняли постановления об обращении Законодательного собрания Нижегородской области к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину по вопросам обеспечения догазификации объектов культуры и спорта и по вопросу внесения изменений в постановление правительства РФ «О порядке назначения и выплаты ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка».