Град и 38-градусная жара: погода в Алматы и Астане на 3 дня

Погода в Астане
28 июня в столице ожидается переменная облачность, во второй половине дня кратковременный дождь, гроза, возможен град. Ветер юго-восточный 9−14, во второй половине дня порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 19−21 тепла, днем сильная жара 35−37 градусов.
29 июня переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 9−14, днем порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17−19, днем 27−29 тепла.
30 июня переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер юго-западный 9−14, днем порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13−15, днем 24−26 тепла.
Погода в Алматы
28 июня в городе будет переменная облачность, без осадков. Ветер 0−5 метров в секунду. Температура воздуха ночью 24−26 тепла, днем сильная жара 36−38 градусов.
29 июня переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 3−8, при грозе порывы 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 24−26 тепла, днем сильная жара 34−36 градусов.
30 июня переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3−8, при грозе порывы 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 22−24, днем 32−34 тепла.