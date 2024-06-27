Лауреатами премии «Врач с большой буквы» станут спасающие онкопациентов

«Одной из важных задач в области здравоохранения является борьба с онкологическими заболеваниями. От качества онкологической помощи на всех этапах — проведения сложных операций, выбора современных методов лечения и правильности назначенной терапии во многом зависит продолжительность и качество жизни пациентов с онкологией. Поэтому в этом году премией “Врач с большой буквы” будут награждены лучшие онкологи, гематологи и радиологи регионов за высокие стандарты качества оказания медицинской помощи онкопациентам», — подчеркнул генеральный директор «АльфаСтрахование — ОМС» Андрей Рыжаков.