Врачи заявили о связи диабета и рака матки

Женщины с диабетом имеют больший риск развития рака матки, заявили в ICMR.
У женщин с диабетом второго типа вероятность развития рака матки вдвое выше. О такой связи сообщил Индийский совет медицинских исследований ICMR, основываясь на наблюдениях.
«Сахарный диабет значительно увеличивает риск рака эндометрия (слизистый слой, который находится внутри матки — прим. URA.RU). На самом деле, согласно ICMR, у женщин с сахарным диабетом второго типа вероятность развития рака в два раза выше», — передает результаты исследования Indian Express. Таким образом, исследование подтвердило, что распространению раковых клеток способствует высокий уровень сахара в крови.
Директор отделения внутренних болезней, доктор Раджив Гупта сообщила, что избыточный вес нарушает гормональный баланс и повышает уровень инсулина, что создает благоприятную среду для развития рака. Для снижения риска развития рака матки, женщинам с диабетом необходимо контролировать вес, питание и физическую активность. Сбалансированная диета, регулярные физические нагрузки и контроль уровня сахара в крови под контролем врача — ключевые факторы в профилактике рака.