Врачи заявили о связи диабета и рака матки

Директор отделения внутренних болезней, доктор Раджив Гупта сообщила, что избыточный вес нарушает гормональный баланс и повышает уровень инсулина, что создает благоприятную среду для развития рака. Для снижения риска развития рака матки, женщинам с диабетом необходимо контролировать вес, питание и физическую активность. Сбалансированная диета, регулярные физические нагрузки и контроль уровня сахара в крови под контролем врача — ключевые факторы в профилактике рака.