«Намечается температурная суперночь». На «Алые паруса» погода сделает подарок выпускникам

Прогноз погоды на «Алые паруса» заслуживает внимания не только из-за праздника, но и из-за возможного рекорда. «Намечается температурная суперночь», — сообщает 27 июня главный синоптик города Александр Колесов.
В ночь с 28 на 29 июня температура составит, как ожидается, 20−22 градуса. Это на редкость тепло. Исторический максимум ночной температуры для 29 июня в Петербурге — плюс 20,7 градуса. Это было в 1989 году, и больше никогда 20-градусных значений ночью 29 июня не отмечалось.
«Поэтому, скорее всего, идём на рекорд. Конечно, есть ещё завтрашний день и можно будет уточнить прогноз, но вряд ли он поменяется», — отмечает Колесов.
На погоду праздничной ночи будут влиять несколько факторов. В пятницу ожидается плюс 30, воздушная масса за ночь не изменится, и похолодает только в субботу после обеда, плюс атмосферный фронт может закрыть небо облаками. Этот фронт принесёт дожди, местами ливни и грозы.