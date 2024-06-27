«Намечается температурная суперночь». На «Алые паруса» погода сделает подарок выпускникам

В ночь с 28 на 29 июня температура составит, как ожидается, 20−22 градуса. Это на редкость тепло. Исторический максимум ночной температуры для 29 июня в Петербурге — плюс 20,7 градуса. Это было в 1989 году, и больше никогда 20-градусных значений ночью 29 июня не отмечалось.