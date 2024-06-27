Люлин: здания — объекты культурного наследия можно будет передавать благотворительным организациям

27 июня на заседании Законодательного собрания депутаты приняли в двух чтениях проект изменений в закон «Об осуществлении права государственной собственности Нижегородской области».

«Мы предусматриваем в нашем областном законе возможность передачи объектов культурного наследия, находящихся в государственной собственности региона, в безвозмездное пользование благотворительным организациям для реализации социальных проектов. Это важная инициатива, которая позволит поддержать общественников, благотворителей и их проекты в социальной и образовательной сферах», — отметил председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.