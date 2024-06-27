Люлин: здания — объекты культурного наследия можно будет передавать благотворительным организациям

27 июня на заседании Законодательного собрания депутаты приняли в двух чтениях проект изменений в закон «Об осуществлении права государственной собственности Нижегородской области».
Ранее передача объектов культурного наследия благотворительным организациям была возможна только путем передачи здания автономной некоммерческой организации «Агентство по сохранению и развитию объектов исторической среды Нижегородской области» в качестве имущественного взноса с последующей передачей в безвозмездное пользование таким организациям.
«Федеральное законодательство предусматривает возможность передачи зданий — памятников культурного наследия благотворительным организациям, но в нашем региональном законе такая возможность отсутствовала. Теперь мы устранили этот пробел», — пояснил председатель комитета по градостроительному развитию, имущественным и земельным отношениям Василий Суханов.