Иллюстрация обложки первой книги про Гарри Поттера продана за рекордную сумму

Художник-иллюстратор Томас Тейлор создал эту акварельную иллюстрацию в возрасте всего 23 лет, и она стала его первым официальным заказом. Очевидно, что эта работа, ставшая столь знаковой для знаменитой серии книг о юном волшебнике, приобрела огромную ценность и коллекционную значимость, заключили в BBC.