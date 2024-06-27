Фестиваль-парад сапсерфинга, лазертаг, парфюмерный мастер-класс: как отметят День молодежи в регионе

Так, в Новочеркасске пройдет масштабное празднование. Гостей и участников ждут интерактивы от молодежных организаций города, концерт, сдача норм ГТО, а в Белокалитвинском районе запланирован фестиваль-парад сапсерфинга в акватории реки Донец.
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Таганрог
В Таганроге 28 июня во Дворце молодежи пройдет молодежная акция «Ну ты даешь, молодежь!». В тот же день в Таганрогском институте имени А. П. Чехова запланирован городской молодежный квиз.
В День молодежи, 29 июня, в парке культуры и отдыха имени Горького пройдет турнир по лазертагу среди команд работающей молодежи. В концертно-выставочном зале Центральной городской публичной библиотеки имени А. П. Чехова запланирован концерт «Ой, да над Доном песня слышна».
Новочеркасск
День молодежи в Новочеркасске отметят в парке мкр Соцгород. Начало праздника запланировано на 17:00. Новочеркасский Центр тестирования ГТО проведет «Эстафету ГТО», где каждый сможет показать свою физическую форму и, возможно, сдать нормативы на золотой значок ГТО.
Казачий Эколого-биологический центр расскажет о природе с помощью «Экологической тропы».
Молодежная организация «ОДН» подготовит площадку возможностей волонтера. Желающие смогут поучаствовать в акции «Дари еду», получить аквагрим и воздушные шары для поднятия настроения.
Кроме того, муниципальный штаб «Мы вместе» будет собирать гуманитарную помощь для участников специальной военной операции. Также гостей праздника ждут выступления творческих коллективов города и зажигательные танцы вместе с кавер-группой «Щас спою».
Шахты
В муниципалитете 28 июня в 17:00 в ММЦ «Импульс» пройдет уютный семейный вечер для молодых семей города Шахты, а 29 июня запланирован автопробег с участием молодежных автоклубов.
К слову, в Шахтах Дню молодежи посвятили целую неделю. Праздничные мероприятия стартовали 24 июня.
Гуково
В Гукове 29 июня в клубе «Ростовский» пройдут спортивный квест «Здоровый дух», фестиваль «Время молодых» и дискотека «Летний движ». Начало праздника запланировано на 17:00.
В клубе «Октябрьский» тоже пройдут мероприятия: квест-игра «Все цвета молодости» и диско-марафон «Зажигает молодежь». Начало — в 15:00.
Зверево
Для жителей Зверева 28 июня подготовят разнообразные мероприятия. Так, можно будет поучаствовать в акции «Забей на сигарету», посетить парфюмерный мастер-класс.
Также будет работать фотозона «Энергия молодежи».
Кроме того, в этот день пройдут концертно-развлекательная программа, фестиваль красок, акция «Временное тату», антинаркотическая акция «Я выбираю жизнь», развлекательная программа «Зумба» и фестиваль уличного кино.
Белокалитвинский район
В рамках Дня молодежи 30 июня запланирован фестиваль-парад сапсерфинга в акватории реки Донец, который включит в себя дистанции спортивного, карнавального сап-заплыва, с 20 номинациями и специальными призами от организаторов и партнеров.
На территории гребной базы МБУ ДО СШ № 2 будут работать интерактивные молодежные площадки. Также выступят кавер-группы, в которых примет участие активная молодежь района.
Ранее сообщалось, что основной площадкой праздника в Ростове станет парк «Левобережный». Гость вечернего концерта — исполнитель Фогель.