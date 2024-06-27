В Екатеринбурге на месяц закроют проезд по улице Военного Флота. Ограничения вводятся с 23 июля по 23 августа. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
Проезд транспорта будет закрыт по улице Военного Флота от дома № 11а до улицы Печатников. На данном участке будут идти работы по строительству газопровода.
— Специалисты просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения, а после завершения работ обязуются восстановить элементы благоустройства, — отметили в мэрии Екатеринбурга.
Автомобилисты смогут объехать закрытый участок по ближайшим улицам: по Амундсена — Плотникова — Тельмана — Печатников. На месте установят соответствующие знаки и указатели.
Ранее стало известно, что в Екатеринбурге на месяц закроют проезд по улице Отрадной. Ограничения будут действовать с 1 июля по 1 августа.