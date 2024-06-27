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В Екатеринбурге на месяц закроют проезд по улице Военного Флота

Екатеринбуржцы не смогут проехать по улице Военного Флота с 23 июля по 23 августа.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге на месяц закроют проезд по улице Военного Флота. Ограничения вводятся с 23 июля по 23 августа. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Проезд транспорта будет закрыт по улице Военного Флота от дома № 11а до улицы Печатников. На данном участке будут идти работы по строительству газопровода.

— Специалисты просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения, а после завершения работ обязуются восстановить элементы благоустройства, — отметили в мэрии Екатеринбурга.

Автомобилисты смогут объехать закрытый участок по ближайшим улицам: по Амундсена — Плотникова — Тельмана — Печатников. На месте установят соответствующие знаки и указатели.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге на месяц закроют проезд по улице Отрадной. Ограничения будут действовать с 1 июля по 1 августа.