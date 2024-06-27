В Свердловской области трех врачей признали лучшими в России

В Москве прошел Всероссийский конкурс врачей 2024 года. 27 июня назвали победителей конкурса. В число лучших медиков России вошли три специалиста из Свердловской областной клинической больницы № 1. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики.
— На Всероссийский конкурс врачей подает заявки большое количество профессионалов высшего класса со всех регионов страны. И тем более почетно, что система здравоохранения Свердловской области получила столь высокую оценку экспертной комиссии. Мы гордимся, что три лучших врача России работают в нашем регионе, — поделился Андрей Карлов, глава регионального Минздрава.
В номинации «Лучший терапевт» победила Людмила Евстигнеева, работающая заведующим ревматологическим отделением больницы. Андрей Алашеев, занимающий пост заведующего неврологическим отделением для лечения пациентов с нарушениями мозгового кровообращения, признан лучшим неврологом страны. А заведующий отделением анестезиологии-реанимации для детей Алексей Свалов стал лучшим анестезиологом-реаниматологом России в 2024 году.
Кроме того, группа врачей-стоматологов и врачей, работающих в сфере лабораторной диагностики, получили награду «За создание нового метода диагностики». А именно, за создание метода ранней диагностики изменений полости рта.