В Свердловской области трех врачей признали лучшими в России

— На Всероссийский конкурс врачей подает заявки большое количество профессионалов высшего класса со всех регионов страны. И тем более почетно, что система здравоохранения Свердловской области получила столь высокую оценку экспертной комиссии. Мы гордимся, что три лучших врача России работают в нашем регионе, — поделился Андрей Карлов, глава регионального Минздрава.