Дзержинские тепловые сети реконструируют теплотрассу в микрорайоне Прибрежный

Замена трубопровода протяженностью 508 м с диаметром трубы 300 мм проводится на участке от автомобильной дороги по улице Попова до центрального теплового пункта № 11, расположенного во дворе дома по адресу: ул. Попова, 18а. Для перекладки используются современные предварительно изолированные трубы с системой оперативно-диспетчерского контроля, позволяющей максимально оперативно выявить и устранить возможные повреждения.