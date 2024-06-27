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Дзержинские тепловые сети реконструируют теплотрассу в микрорайоне Прибрежный

Работы будут завершены до начала отопительного сезона.

Дзержинские тепловые сети Нижегородского филиала ПАО «Т Плюс» в ходе подготовки к осенне-зимнему периоду 2024−2025 гг. реконструируют распределительную теплотрассу в микрорайоне Прибрежный.

Замена трубопровода протяженностью 508 м с диаметром трубы 300 мм проводится на участке от автомобильной дороги по улице Попова до центрального теплового пункта № 11, расположенного во дворе дома по адресу: ул. Попова, 18а. Для перекладки используются современные предварительно изолированные трубы с системой оперативно-диспетчерского контроля, позволяющей максимально оперативно выявить и устранить возможные повреждения.

Работы будут завершены до начала отопительного сезона. Горячее водоснабжение в период их проведения осуществляется по временной схеме.

Всего в этом году Дзержинские тепловые сети планируют заменить порядка 8 км квартальных и распределительных тепловых сетей. Крупные перекладки пройдут на проспекте Циолковского, улицах Гайдара, Октябрьской и ряде других.

«Замена выработавших ресурс трубопроводов позволит обеспечить надежное и качественное теплоснабжение жителей в последующие отопительные сезоны», — отмечает технический директор — главный инженер Дзержинских тепловых сетей Алексей Семянов.