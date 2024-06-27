Требования для водителей автобусов снижают в Казахстане

Сопутствующими поправками вводится административная ответственность за нарушение правил организации и пользования электромобилями. Так, Кодекс об административных правонарушениях РК дополняется новой статьей 309−1, устанавливающей административное взыскание за самовольное подключение к электрическим сетям. Данной нормой предусматривается административная ответственность в виде штрафа в размере 50 МРП — на физических лиц, 100 МРП — на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации, 200 МРП — на субъектов среднего предпринимательства, 500 МРП — на субъектов крупного предпринимательства. При повторном совершении административного правонарушения в течение года — все штрафы удваиваются.