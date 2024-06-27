Требования для водителей автобусов снижают в Казахстане

Такая норма заложена в закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам транспорта и развития инфраструктуры для электромобилей».
Депутат Султан Дюсембинов отметил, что данный закон инициирован депутатами Парламента и направлен на популяризацию экологически чистого транспорта в Республике Казахстан и развитие инфраструктуры для электромобилей.
«Законом в Земельный кодекс вносятся поправки касательно предоставления земельных участков общего пользования для электромобилей, размещения электрозарядных станций, в том числе на землях особо охраняемых природных территорий. В законе “О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан” компетенция местных исполнительных органов дополняется полномочием по принятию решений о размещении электрозарядных станций. В закон “Об электроэнергетике” вводится новое понятие “электрозарядная станция”. Установлены требования по безопасному функционированию электрозарядных станций при подключении, эксплуатации и потреблении электроэнергии».
В закон «О дорожном движении» вносится понятие «электромобиль».
«Для решения вопроса повышенного спроса на водителей категорий “Тb” и “D” смягчены требования для разрешения управления автотранспортными средствами с 23-летнего возраста. Также сокращен стаж работы водителем до трех лет, к подкатегории “D1”, не менее одного года».
Сопутствующими поправками вводится административная ответственность за нарушение правил организации и пользования электромобилями. Так, Кодекс об административных правонарушениях РК дополняется новой статьей 309−1, устанавливающей административное взыскание за самовольное подключение к электрическим сетям. Данной нормой предусматривается административная ответственность в виде штрафа в размере 50 МРП — на физических лиц, 100 МРП — на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации, 200 МРП — на субъектов среднего предпринимательства, 500 МРП — на субъектов крупного предпринимательства. При повторном совершении административного правонарушения в течение года — все штрафы удваиваются.
Органы по государственному энергетическому надзору и контролю предлагается наделить полномочием по рассмотрению дел об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 309−1 КоАП РК.
Наряду с этим административная ответственность предусматривается также за нарушение правил остановки или парковки транспортных средств в местах, оборудованных электрозарядными станциями.
Предусматривается поправка, согласно которой производство по делу об административном правонарушении не может быть начато, а начатое подлежит прекращению в случае упрощенного оформления дорожно-транспортного происшествия. Законом предлагается данную поправку ввести в действие с 1 января 2024 года, так как норма по упрощенному оформлению дорожно-транспортного происшествия (Европротокол) введена в действие с указанного срока.