Мишустин: фонд «Круг добра» в 2023 году обеспечил лекарствами 2,5 тысяч детей

«Созданный по решению президента государственный фонд “Круг добра” обеспечил дорогостоящими лекарствами в 2023 году почти 2,5 тысячи детей», — приводит слова Мишустина telegram-канал правительства. Он добавил, что еще около 300 детей получили необходимые медицинские изделия и средства реабилитации. Кроме того, кабмин выделит более 24,5 миллиарда рублей на лечение детей с тяжелыми и редкими заболеваниями.