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В Самаре установили карантин из-за опасного растения-паразита

Специалисты обнаружили в Советском районе Самары повилику полевую.

Источник: Комсомольская правда

В Советском районе Самары нашли опасное растение-паразит — повилику полевую. Она обвивает деревья, кустарники и траву, из-за чего они погибают. Повилика также может распространять вирусные инфекции.

— Установлена карантинная фитосанитарная зона и введен карантинный фитосанитарный режим по карантинному объекту — повилике полевой — на площади 21,79 гектара, — сообщили в управлении Россельхознадзора по Саратовской и Самарской областям.

Сами пораженные участки занимают порядка двух гектаров. Этот сорняк очень коварен. Даже одно его семя может заразить до 6 квадратных метров почвы. Теперь жителям и организациям нельзя вывозить растительную продукцию из карантинной зоны без специальных документов. Все партии продуктов должны сопровождаться фитосанитарными удостоверениями.