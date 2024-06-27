Статус ветерана боевых действий получат участники СВО в Запорожье и Херсоне

Граждане, обеспечивающие выполнение задач СВО в Запорожской и Херсонской областях, получат статус ветерана боевых действий.
Гражданам, участвующим в выполнении задач спецоперации в Запорожской и Херсонской областях, будет предоставлен статус ветерана боевых действий. Об этом заявил глава правительства Михаил Мишустин.
«Правительством принято решение о предоставлении статуса ветерана боевых действий гражданам, принимавшим участие в выполнении задач СВО в Запорожской и Херсонской областях», — заявил Мишустин. Его слова передает пресс-служба правительства РФ в telegram-канале.
Он отметил, что аналогичная практика действует в ДНР и ЛНР. Кроме военнослужащих и добровольцев, статус также получат гражданский персонал ВС РФ, врачи, военные корреспонденты и работники структур, помогавшие налаживать жизнь в новых регионах. Для них предусмотрены дополнительные социальные гарантии, включая налоговые льготы, путевки в санатории и внеочередное право на приобретение земельного участка.
Ранее в России упростили порядок получения статуса ветерана боевых действий. Глава РФ Владимир Путин поручил признавать участников СВО ветеранами без контракта. сообщает RT. Мишустин подписал указ о том, что для получения статуса ветерана боевых действий больше не нужна копия контракта, передает Life.ru. Председатель партии «Справедливая Россия-За правду» Сергей Миронов предложил приравнять военных корреспондентов, погибших или получивших ранения в зоне СВО, к участникам СВО, передает «Национальная служба новостей».