Статус ветерана боевых действий получат участники СВО в Запорожье и Херсоне

Он отметил, что аналогичная практика действует в ДНР и ЛНР. Кроме военнослужащих и добровольцев, статус также получат гражданский персонал ВС РФ, врачи, военные корреспонденты и работники структур, помогавшие налаживать жизнь в новых регионах. Для них предусмотрены дополнительные социальные гарантии, включая налоговые льготы, путевки в санатории и внеочередное право на приобретение земельного участка.