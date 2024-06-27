Врач назвала десерт, который спасет от рака

Кроме того, чурчхела дает заряд энергии и ощущение сытости, а также полезна для зрения и работы мозга. Но не стоит забывать, что это высококалорийный десерт, отметила специалист. Диабетики должны есть чурчхелу с осторожностью, а людям с проблемами желудочно-кишечного тракта из-за большого содержания орехов стоит ограничить количество этого десерта в рационе.