В Москве модернизируют психологическую помощь населению

«Одним из важнейших мероприятий 2024 года станет модернизация психологической помощи москвичам. В мае-июне этого года мы открыли два первых центра ментального здоровья (ул. Игральная, 8 в Богородском и ул. Рабочая, 34, стр. 1 в Таганском районе) — медицинские учреждения нового формата, ориентированные на пациентов с психосоматическими расстройствами. Как правило, эти люди регулярно обращаются в поликлинику с жалобами на различные недуги, но главная причина их недомоганий связана не столько с физическим, сколько с психологическим здоровьем», — написал мэр.
Он отметил, что в центрах ментального здоровья работают специалисты московского департамента здравоохранения — врачи-психотерапевты, медицинские психологи, а также психологи городского департамента труда и социальной защиты населения. Их главная задача — правильно определить причину недуга, они решают ее в тесном контакте с врачами поликлиник. «Если причина лежит в плоскости соматических заболеваний, то больной продолжит лечение в поликлинике или стационаре. Если же причина в ментальном здоровье, и расстройство может быть устранено методами психотерапии, то врачи ЦМЗ предложат пациентам комплексное лечение, включающее индивидуальные и групповые консультации, тренинги, а также процедуры инструментальной терапии», — уточнил Собянин.
Cамый крупный центр на Рабочей улице оснащен современным оборудованием, позволяющим применять наиболее эффективные методики, в том числе очки виртуальной реальности, которые помогают постепенно снизить уровень тревожности и развить навыки управления стрессом.
Также проводятся так называемые БОС-процедуры, в ходе которых пациент видит и слышит изменения своего психовегетативного состояния. Физиологические параметры контролируют специальные датчики, результаты выводятся на экран монитора. Аппарат транскраниальной магнитной стимуляции предназначен для мягкой неинвазивной стимуляции нейронов головного мозга, процедура приводит к улучшению когнитивных функций и настроения, повышает устойчивость эмоционального состояния.
«Москвичей в центры ментального здоровья при необходимости направляет врач городской поликлиники, также москвичи могут самостоятельно записаться через мобильные приложения “ЕМИАС. ИНФО”, “Госуслуги Москвы” и “Моя Москва”, а также на порталах mos.ru и emias.info. В этом случае первичную консультацию проведет психолог департамента труда и социальной защиты населения, который в случае необходимости направит к врачу-психотерапевту. Надеюсь, что москвичи оценят новые центры, почувствуют качество помощи и заботу о своем здоровье. Если проект понравится жителям, откроем такие центры по всему городу», — заключил мэр.