В Москве модернизируют психологическую помощь населению

Он отметил, что в центрах ментального здоровья работают специалисты московского департамента здравоохранения — врачи-психотерапевты, медицинские психологи, а также психологи городского департамента труда и социальной защиты населения. Их главная задача — правильно определить причину недуга, они решают ее в тесном контакте с врачами поликлиник. «Если причина лежит в плоскости соматических заболеваний, то больной продолжит лечение в поликлинике или стационаре. Если же причина в ментальном здоровье, и расстройство может быть устранено методами психотерапии, то врачи ЦМЗ предложат пациентам комплексное лечение, включающее индивидуальные и групповые консультации, тренинги, а также процедуры инструментальной терапии», — уточнил Собянин.