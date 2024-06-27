В Белебее суд решил не отправлять под домашний арест обвиняемую в мошенничестве сотрудницу ГАИ

Сегодня, 27 июня, в Башкирии Белебеевский городской суд Башкирии избрал меру пресечения обвиняемой в мошенничестве сотруднице Госавтоинспекции. Об этом рассказала пресс-служба инстанции.
Суд рассмотрел ходатайство заместителя главы Белебеевского межрайонного следственного отдела СК Башкирии об отправлении 38-летней обвиняемой под домашний арест. Женщине вменяют мошенничество, совершенное путем обмана потерпевших о возможности приумножения их денежных средств.
Белебеевский городской суд принял во внимание характер обвинения, данные о личности обвиняемой, а также ряд других сведений и решил на период расследования уголовного дела запретить ей определенные действия.
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