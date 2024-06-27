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Отличникам из Самары вручили золотые медали

В Самаре наградили выпускников одиннадцатых классов.

Источник: городская администрация

В Самаре прошло чествование выпускников одиннадцатых классов. В этом году в региональной столице закончили школу 4590 человек.

По информации городской администрации, с этого года в городе снова проводят вручение медалей первой и второй категории. 1237 человек получили медали «За особые успехи в учении», золотые медали вручили 731 выпускнику, а серебряные — 506. Кроме того, 101 медалист получил на ЕГЭ 100 баллов.

Глава Самары Елена Лапушкина поздравила выпускников и поблагодарила их родителей за поддержку детей. После вручения медалей и памятных подарков бывшие школьники смогли пообщаться с мэром.

образование