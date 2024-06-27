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Молдова погрязла в коррупции: Власти не справляются с этой бедой

Таковы данные опроса, проведённого известным социологическим центром KEEVOON Global Research среди населения Молдовы.

Источник: Комсомольская правда

Опрос показывает, что коррупция остается критической проблемой для молдаван, 40% респондентов назвали ее одной из двух главных проблем.

Эта широко распространенная обеспокоенность подчеркивает острую необходимость в эффективных мерах по борьбе с коррупцией и прозрачном управлении для восстановления общественного доверия и обеспечения стабильности и прогресса страны.

Молдаване особенно обеспокоены повсеместным характером коррупции, которая затрагивает различные аспекты повседневной жизни, включая государственные услуги, ведение бизнеса и юридические процессы.

Способность правительства эффективно бороться с коррупцией рассматривается как решающая для будущего Молдовы, поскольку многие граждане требуют более надежных антикоррупционных агентств, более строгих законов и большей ответственности государственных чиновников.

Без этих мер вера общественности в институты и общее управление остается под угрозой, что потенциально может затормозить развитие страны и интеграцию с Европейским Союзом.

экономика