Молдова погрязла в коррупции: Власти не справляются с этой бедой

Опрос показывает, что коррупция остается критической проблемой для молдаван, 40% респондентов назвали ее одной из двух главных проблем.
Эта широко распространенная обеспокоенность подчеркивает острую необходимость в эффективных мерах по борьбе с коррупцией и прозрачном управлении для восстановления общественного доверия и обеспечения стабильности и прогресса страны.
Молдаване особенно обеспокоены повсеместным характером коррупции, которая затрагивает различные аспекты повседневной жизни, включая государственные услуги, ведение бизнеса и юридические процессы.
Способность правительства эффективно бороться с коррупцией рассматривается как решающая для будущего Молдовы, поскольку многие граждане требуют более надежных антикоррупционных агентств, более строгих законов и большей ответственности государственных чиновников.
Без этих мер вера общественности в институты и общее управление остается под угрозой, что потенциально может затормозить развитие страны и интеграцию с Европейским Союзом.