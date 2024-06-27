В Госдуме анонсировали закон о признании права на жизнь до рождения ребенка. Видео

«В ближайшие дни будет внесена в Госдуму инициатива о признании права на жизнь и охрану здоровья ребенка до рождения», — приводит слова Толстого telegram-канал «Осторожно, новости». Он подчеркнул важность этой темы, отметив, что ее актуальность подтверждают и медицинские специалисты.