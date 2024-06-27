В Госдуме анонсировали закон о признании права на жизнь до рождения ребенка. Видео

Инициатива о признании права на жизнь ребенка до рождения очень важна для России, заявил Петр Толстой.
Анонсирован законопроект, признающий право на жизнь ребенка до рождения. Зампредседателя Госдумы Петр Толстой заявил, что данная инициатива будет внесена на рассмотрение нижней палаты парламента в ближайшее время.
«В ближайшие дни будет внесена в Госдуму инициатива о признании права на жизнь и охрану здоровья ребенка до рождения», — приводит слова Толстого telegram-канал «Осторожно, новости». Он подчеркнул важность этой темы, отметив, что ее актуальность подтверждают и медицинские специалисты.
Петр Толстой заявил, что депутаты работают над созданием законодательной базы новой России на основе традиций и ценностей. Также он анонсировал запрет на усыновление детей гражданами стран, где разрешена смена пола.