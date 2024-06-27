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В зоопарке Челябинска появятся новые вольеры для кошек, обезьян и выдр

Наталья Котова анонсировала проект реконструкции челябинского зоопарка.

Источник: Наталья Котова / Telegram

В челябинском зоопарке продолжается реконструкция вольеров. На очереди — перестройка зон, где содержат хищных кошек и приматов. Некоторые из них порядка 30 лет, с основания зоопарка, не видели капитального ремонта.

Как рассказала в своих соцсетях глава Челябинска Наталья Котова, условия содержания животных будут максимально приближенными к природным. Изменения коснутся и вольера, где содержатся выдры: для них будет построен большой бассейн с прозрачной стенкой, через которую можно будет наблюдать за тем, как животные резвятся в воде.