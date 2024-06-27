В зоопарке Челябинска появятся новые вольеры для кошек, обезьян и выдр

Как рассказала в своих соцсетях глава Челябинска Наталья Котова, условия содержания животных будут максимально приближенными к природным. Изменения коснутся и вольера, где содержатся выдры: для них будет построен большой бассейн с прозрачной стенкой, через которую можно будет наблюдать за тем, как животные резвятся в воде.