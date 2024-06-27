Из-за устройства подсветки путепровода в Уфе с июля частично ограничат движение на улице Мингажева и проспекте Салавата Юлаева

С 1 июля в Уфе ограничат движение на улице Мингажева и проспекте Салавата Юлаева. Это связано с работ по устройству архитектурной подсветки путепровода. Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.
Идея подобного оформления транспортных развязок принадлежит мэру столицы Башкирии Ратмиру Мавлиеву. Уже три путепровода имеют получили свои цвета: синий — в створе улицы Заки Валиди, зеленый — в створе Октябрьской революции, бирюзовый — в створе имени города Галле. В районе Мингажева развязку намерены подсветить золотисто-медовым оттенком.
Перекрытия дороги будут вводить по полосам следующим образом:
— крайняя правая полоса по улице Мингажева (в сторону Ветошникова) — 01.07−07.07 и 15.07−21.07;
— крайняя правая полоса по Мингажева (в сторону Воровского) — 08.07−14.07 и 22.07−28.07;
— крайняя правая полоса по Салавата Юлаева (в сторону Айской) — 01.07−03.07 и 15.07−17.07;
— крайняя левая полоса по Салавата Юлаева (в сторону Айской) — 04.07−07.07 и 18.07−21.07;
— крайняя правая полоса по Салавата Юлаева (в сторону Коммунистической) — 08.07−11.07 и 22.07−24.07;
— крайняя левая полоса по Салавата Юлаева (в сторону Коммунистической) — 12.07−14.07 и 25.07−28.07.
— Автомобилистов просят учитывать предстоящие ограничения и заранее планировать свой маршрут, — заявили в мэрии.