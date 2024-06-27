В Башкирии в горах заблудилась группа туристов: двое получили травмы.

«По полученным координатам и при помощи звуковых сигналов спасатели быстро обнаружили “потеряшек”. Когда спасатели прибыли на место, выяснилось, что два туриста получили травмы при восхождении на гору. Один из них, мужчина, 1991 года рождения, получил ушиб колена. А у второй, девушки, 2001 года рождения, предварительно, оказался вывих ступни. Спасатели оказали пострадавшим первую помощь и помогли сопроводить их до станции Айгир», — сообщили в пресс-службе госкомитета.