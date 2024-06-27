Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Муж Алсу решил помириться с супругой и избежать развода

Заседание по делу о разводе певицы Алсу и предпринимателя Яна Абрамова прошло 27 июня в одном из судов. Предполагалось, что брак будет официально расторгнут, однако представители бизнесмена подали новое ходатайство.

Алсу подала на развод с мужем в мае этого года после 18 лет совместной жизни.

Заседание по делу о разводе певицы Алсу и предпринимателя Яна Абрамова прошло 27 июня в одном из судов. Предполагалось, что брак будет официально расторгнут, однако представители бизнесмена подали новое ходатайство.

«Суд отложен на два месяца для примирения сторон <…> Мой доверитель рассчитывает на мирное урегулирование процесса и хочет сохранить свою семью», — сообщил защитник Абрамова в беседе со Starhit. Кроме того, с аналогичным предложением выступил и адвокат артистки.

Суд удовлетворил прошение, назначив следующее заседание на 27 августа. Оно пройдет в закрытом для СМИ формате.

В конце мая стало известно, что певица Алсу инициировала процесс развода со своим супругом Яном Абрамовым после 18 лет в браке. Пара воспитывает трое детей. Заметно было уже не раз упоминание об их возможном разводе раньше — так например еще год назад артистка заявляла через социальные сети о «стрессовых переменах» своей жизни, передает Life.ru.