Муж Алсу решил помириться с супругой и избежать развода

В конце мая стало известно, что певица Алсу инициировала процесс развода со своим супругом Яном Абрамовым после 18 лет в браке. Пара воспитывает трое детей. Заметно было уже не раз упоминание об их возможном разводе раньше — так например еще год назад артистка заявляла через социальные сети о «стрессовых переменах» своей жизни, передает Life.ru.