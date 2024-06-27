Аттестацию экскурсоводов сделают обязательной в Петербурге с 1 марта 2025 года

Помимо того, что экскурсоводам и гидам обязательно нужно будет получать аттестацию, ужесточатся и требования к прохождению экзамена. Специалистам нужно будет предъявлять диплом или удостоверение о дополнительном профессиональном образовании по профилю, а также подтверждать свой стаж. Он, к слову, должен быть не менее пяти лет. Кроме того, увеличится число вопросов на экзамене. При этом специалистам нужно будет раз в пять лет подтверждать свою квалификацию.