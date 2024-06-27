ГПК: около 2 тыс. фур находятся в очереди на въезд в ЕС из Беларуси

По состоянию на 14.00 1,2 тыс. единиц грузового транспорта ожидали въезда в Литву. Меньше всего фур за сутки на данном направлении проследовало через «Мядининкай» (сопредельный «Каменный Лог»): его контрольные службы оформили 53 фуры из 500 возможных. Это всего 11% от нормы — два авто из 20 в час. Около 35% фур оформили в «Шальчининкае» (сопредельный «Бенякони»).
Сотрудники польского пункта пропуска «Кукурыки» (сопредельный «Козловичи») приняли 50% большегрузов от нормы.
Перед единственным функционирующим латвийским пунктом пропуска «Патерниеки» (сопредельный «Григоровщина») фиксируется 530 грузовиков. За сутки через данный погранпереход из Беларуси на сопредельную территорию въехало 55% авто от нормы.
Около 600 легковых авто ожидают въезда в Евросоюз перед всеми литовскими пунктами пропуска, польским «Тересполем» (сопредельный «Брест») и латвийским пунктом «Патерниеки» (сопредельный «Григоровщина»).
Кроме того, по состоянию на 14.00 перед пунктом пропуска «Тересполь» (сопредельный «Брест») находилось 30 автобусов.