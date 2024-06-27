ГПК: около 2 тыс. фур находятся в очереди на въезд в ЕС из Беларуси

По состоянию на 14.00 1,2 тыс. единиц грузового транспорта ожидали въезда в Литву. Меньше всего фур за сутки на данном направлении проследовало через «Мядининкай» (сопредельный «Каменный Лог»): его контрольные службы оформили 53 фуры из 500 возможных. Это всего 11% от нормы — два авто из 20 в час. Около 35% фур оформили в «Шальчининкае» (сопредельный «Бенякони»).