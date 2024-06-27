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Стало известно, почему в самом центре Омска несколько дней не работают светофоры

Отключены объекты на пересечении улиц Партизанская и Ленина.

Источник: Om1.ru

На пересечении улиц Партизанская и Ленина в самом центре Омска уже несколько дней не работают светофоры. Отключение светофоров было замечено ещё 25 июня. Портал Om1.ru поинтересовался в городской администрации, с чём это связано.

«На данном участке произошло повреждение кабеля, питающего светофорный объект. Ориентировочный срок восстановления работоспособности светофора на перекрёстке улиц Партизанской и Ленина — 28 июня 2024 года», — рассказали в мэрии.

Ранее портал Om1.ru рассказывал о том, что в Омске принято решение повысить стоимость проезда в общественном транспорте. Проезд подорожает сразу на 10 рублей.