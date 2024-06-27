Стало известно, почему в самом центре Омска несколько дней не работают светофоры

На пересечении улиц Партизанская и Ленина в самом центре Омска уже несколько дней не работают светофоры. Отключение светофоров было замечено ещё 25 июня. Портал Om1.ru поинтересовался в городской администрации, с чём это связано.
«На данном участке произошло повреждение кабеля, питающего светофорный объект. Ориентировочный срок восстановления работоспособности светофора на перекрёстке улиц Партизанской и Ленина — 28 июня 2024 года», — рассказали в мэрии.
Ранее портал Om1.ru рассказывал о том, что в Омске принято решение повысить стоимость проезда в общественном транспорте. Проезд подорожает сразу на 10 рублей.