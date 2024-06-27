Крымские спортсмены на играх БРИКС завоевали семь медалей

«На завершившихся V Играх стран БРИКС в Казани представители Республики Крым в составе сборной России заняли семь призовых мест — пять первых и два вторых», — написала министр.
Она рассказала, что художественная гимнастка Нонна Нянина стала победительницей в командном зачете, заняла второе место в групповых упражнениях в многоборье, а в групповых упражнениях с обручем взяла «золото».
Завоевал золотую медаль и спортсмен Эмин Сефершаев, он занимается греко-римской борьбой. Третье «золото» досталось крымчанину Анзору Закуеву. Действующий чемпион России по вольной борьбе победил во всех четырех схватках.
Воспитанник спортивной школы № 9 Расул Адуев также завоевал «золото» в вольном стиле по борьбе на поясах, спортсмену-единоборцу, дзюдоисту Александру Шалимову досталось «серебро».
В Играх стран БРИКС в Казани в этом году участвовали рекордное число спортсменов за всю историю: свыше 4,5 тысячи человек из более 90 стран, отметила министр.
«Россия выиграла медальный зачет, завоевав 509 медалей: 266 золотых, 142 серебряных и 101 бронзовую. Второе место заняла сборная Беларуси, третьей стала команда Китая», — подытожила министр.
Спортивные игры стран БРИКС открылись 12 июня в Казани и проходили до 24 июня. Президент России Владимир Путин в ходе официального открытия выразил уверенность, что популярность таких свободных от политического вмешательства и давления состязаний будет расти.