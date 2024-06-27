Крымские спортсмены на играх БРИКС завоевали семь медалей

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн — РИА Новости Крым. Крымские спортсмены привезли пять золотых и две серебряные медали с игр БРИКС, которые проходили в Казани. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщила министр спорта республики Ольга Торубарова.