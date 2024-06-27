Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Калининградцев с Днем молодежи поздравит Эльдар Джарахов

КАЛИНИНГРАД, 27 июня, ФедералПресс. Главной площадкой празднования Дня молодежи 29 июня в Калининграде станет «Ростех Арена». В качестве хедлайнера в завершении праздника выступит блогер и рэпер Эльдар Джарахов — исполнитель хита «Я в моменте».

«Молодежь региона активно создаёт новые проекты, участвует в мероприятиях и всегда готова встретить как можно больше гостей, чтобы каждый смог прочувствовать Балтийскую атмосферу», — подчеркивают организаторы.

Отмечаются, что для гостей праздничных мероприятий подготовили фотозону, художественный пленер «Ветер Балтики». Будут работать зоны с лекциями, мастер-классами и ярмарка. В различных локациях города пройдут спортивные соревнования.

Ранее «ФедералПресс» писал, что калининградцам и туристам сообщили, прогрелась ли вода в Балтийском море.

праздники