Калининградцев с Днем молодежи поздравит Эльдар Джарахов

«Молодежь региона активно создаёт новые проекты, участвует в мероприятиях и всегда готова встретить как можно больше гостей, чтобы каждый смог прочувствовать Балтийскую атмосферу», — подчеркивают организаторы.
Отмечаются, что для гостей праздничных мероприятий подготовили фотозону, художественный пленер «Ветер Балтики». Будут работать зоны с лекциями, мастер-классами и ярмарка. В различных локациях города пройдут спортивные соревнования.
Ранее «ФедералПресс» писал, что калининградцам и туристам сообщили, прогрелась ли вода в Балтийском море.