Премьер-министр проверил состояние Малого Арала

Река Сырдарья играет ключевую роль в водоснабжении региона. За последние годы среднегодовой объем воды в Северном Арале сократился с 27 млрд куб. м до 18,9 млрд куб. м в 2022 году. В результате принятых мер увеличение притока воды с 6 куб. м/с до 50 куб. м/с позволило поднять объем воды в Северном Арале до 21,4 млрд куб. м, включая 1,5 млрд куб. м с начала текущего года. Это критически важно для социально-экономического развития и экологической ситуации региона, где находится 85% населенных пунктов и проживает 93% местного населения.