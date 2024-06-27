Премьер-министр проверил состояние Малого Арала

Река Сырдарья играет ключевую роль в водоснабжении региона. За последние годы среднегодовой объем воды в Северном Арале сократился с 27 млрд куб. м до 18,9 млрд куб. м в 2022 году. В результате принятых мер увеличение притока воды с 6 куб. м/с до 50 куб. м/с позволило поднять объем воды в Северном Арале до 21,4 млрд куб. м, включая 1,5 млрд куб. м с начала текущего года. Это критически важно для социально-экономического развития и экологической ситуации региона, где находится 85% населенных пунктов и проживает 93% местного населения.
На сегодня в регионе активно внедряются водосберегающие технологии, включая лазерную планировку, снизившую расход воды для орошения рисовых полей и увеличившую производительность. За последние 10 лет благодаря инновациям удалось сэкономить до 20% воды и повысить производительность до 30%. В этом году внедрено 4,2 тысяч гектар новых технологий, а к 2030 году планируется увеличить до 34,2 тысяч гектар. В этом направлении в Кызылординской области в настоящее время реализуются 3 крупных инвестиционных проекта.
— Глава государства поручил ускорить внедрение водосберегающих технологий. Учитывая нехватку воды в реке Сырдарья, в целях использования возможностей применения подземных вод поручаю Министерству водных ресурсов и ирригации также провести исследования подземных источников.
Кроме того, Премьер-министр поручил Министерству водных ресурсов и ирригации внести предложения по финансированию реализуемого в Кызылординской области проекта по строительству водохранилища Қараөзек емкостью 775 млн куб. м. Основная цель нового технического сооружения состоит в сохранении части безвозвратно сбрасываемой в Большое Аральское море через Кокаральскую дамбу воды. Данные меры позволят в вегетационный период обеспечивать орошение 31 тысяча гектар посевных земель Казалинского района и 11 тысяч гектар сенокосов и пастбищ, расположенных вдоль русла. Водохранилище Қараөзек включено в перечень 9 объектов водной инфраструктуры, строительство которых в стране должно быть осуществлено в приоритетном порядке.
Главе Правительства также доложили о планах по реконструкции Кокаральской дамбы, которая завершится в текущем году. В рамках реализации проекта будет восстановлена поврежденная плотина, а также каналы к морю через озера Қарашалан и Тұщы. Олжас Бектенов подчеркнул, что Правительством будет продолжена работа с соседними странами в вопросах эффективного использования водных ресурсов, соблюдения лимитов водозаборов и режимов работ каскада водохранилищ по бассейнам Сырдарья и Амударья.