Американские ученые создали чип, работающий на человеческой крови

Параллельно с этим процессом команда ученых анализирует напряжение, генерируемое устройством в заранее определенных условиях нагрузки, чтобы определить электропроводность крови. Специалисты сравнили полученные результаты с традиционным тестом и подтвердили, что чип позволяет собирать точные данные.