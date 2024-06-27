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Американские ученые создали чип, работающий на человеческой крови

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Специалисты американского университета Питтсбурга спроектировали чип, который может получать энергию от человеческой крови и собирать медицинские данные. Результаты исследования опубликовал журнал Advanced Materials.

Ученые создали устройство — своеобразную «лабораторию на чипе», которая использует кровь в качестве проводящего вещества внутри интегрированного трибоэлектрического наногенератора. Система может преобразовывать механическую энергию в электричество посредством трибоэлектрификации.

Параллельно с этим процессом команда ученых анализирует напряжение, генерируемое устройством в заранее определенных условиях нагрузки, чтобы определить электропроводность крови. Специалисты сравнили полученные результаты с традиционным тестом и подтвердили, что чип позволяет собирать точные данные.

наука