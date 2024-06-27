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Желтый уровень погодной опасности объявили 27 июня в Петербурге из-за жары

По информации синоптиков, воздух в Северной столице прогрелся до +30 градусов.

Сейчас в Ричмонде: +24° 2 м/с 83% 753 мм рт. ст. +24°
Источник: Комсомольская правда

Солнечная и сухая погода установилась в Петербурге. При этом небесное светило нещадно нагревает воздух. По информации синоптиков, сегодня, 27 июня, температура местами поднимается до +30 градусов. В связи с этим в городе объявили желтый уровень погодной опасности. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

— По информации Росгидрометцентра, в Петербурге с 13 часов и до 18 часов 27 июня объявлен желтый уровень опасности в связи с жарой, — говорится в сообщении.

Напомним, что желтый уровень опасности объявляют, когда погода потенциально опасна. Например, из-за жары может возникнуть тепловой удар. Поэтому власти Северной столицы просят жителей и гостей города проявлять особую осторожность. В частности, не стоит долго находиться под палящим солнцем, а для прогулки лучше всего выбирать светлую одежду из натуральных тканей и не забывать про головной убор.