Желтый уровень погодной опасности объявили 27 июня в Петербурге из-за жары

Солнечная и сухая погода установилась в Петербурге. При этом небесное светило нещадно нагревает воздух. По информации синоптиков, сегодня, 27 июня, температура местами поднимается до +30 градусов. В связи с этим в городе объявили желтый уровень погодной опасности. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.
— По информации Росгидрометцентра, в Петербурге с 13 часов и до 18 часов 27 июня объявлен желтый уровень опасности в связи с жарой, — говорится в сообщении.
Напомним, что желтый уровень опасности объявляют, когда погода потенциально опасна. Например, из-за жары может возникнуть тепловой удар. Поэтому власти Северной столицы просят жителей и гостей города проявлять особую осторожность. В частности, не стоит долго находиться под палящим солнцем, а для прогулки лучше всего выбирать светлую одежду из натуральных тканей и не забывать про головной убор.