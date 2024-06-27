Желтый уровень погодной опасности объявили 27 июня в Петербурге из-за жары

Напомним, что желтый уровень опасности объявляют, когда погода потенциально опасна. Например, из-за жары может возникнуть тепловой удар. Поэтому власти Северной столицы просят жителей и гостей города проявлять особую осторожность. В частности, не стоит долго находиться под палящим солнцем, а для прогулки лучше всего выбирать светлую одежду из натуральных тканей и не забывать про головной убор.