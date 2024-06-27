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«Из-за потери несущей способности»: в Башкирии закрыли мост через реку Большой Ик

В Башкирии из-за потери несущей способности закрыли мост.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня днем, 27 июня, в Кугарчинском районе Башкирии закрыли движение по мосту. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава республиканской Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.

Речь идет о мосте через реку Большой Ик, расположенный на межмуниципальной автомобильной дороге Мраково-Побоище. Ограничение связано с утратой несущей способности сооружения.

Власти представили альтернативный вариант объезда на схеме.

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