«Из-за потери несущей способности»: в Башкирии закрыли мост через реку Большой Ик

Сегодня днем, 27 июня, в Кугарчинском районе Башкирии закрыли движение по мосту. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава республиканской Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.
Речь идет о мосте через реку Большой Ик, расположенный на межмуниципальной автомобильной дороге Мраково-Побоище. Ограничение связано с утратой несущей способности сооружения.
Власти представили альтернативный вариант объезда на схеме.
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