Областная прокуратура выявила нарушения в колонии-поселении в Славинске

«Проверкой выявлены нарушения уголовно-исполнительного законодательства, в целях устранения которых будут приняты меры прокурорского реагирования», — отмечается в сообщении прокуратуры. Как уточнили «Новому Калининграду» в пресс-службе ведомства, нарушения касаются состояния помещений колонии. В частности, было отмечено аварийное состояние лестничных маршей и несоблюдение нормативов при оборудовании вентиляции.