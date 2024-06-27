Власти Калининграда рассказали о борьбе с тарзанкой под второй эстакадой

«Да, возможно когда-то давно “в советские времена все катались на тарзанках и ничего не было”. Но, вообще-то и тогда-то случались трагедии, но соцсетей не было, поэтому не все знали. И в надзорные органы родители пострадавших тут же не бежали заявления писать. А сейчас с этим строго», — заключили в пресс-службе.