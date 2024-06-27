По Крымскому мосту пустили транспорт

Как сообщалось ранее, Крымский мост временно перекрыли. Соответствующее сообщение появилось в 15.06. В это же время в Севастополе объявили воздушную тревогу. Там прекратил движение общественный транспорт. Далее был объявлен отбой. В 15.56 стало известно, что на мосту сняли ограничения.