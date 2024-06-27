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По Крымскому мосту пустили транспорт

Крымский мост оставался перекрытым 50 минут 27 июня.

Источник: Комсомольская правда

В пятницу, 27 июня, движение автомобилей по Крымскому мосту возобновилось. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

Как сообщалось ранее, Крымский мост временно перекрыли. Соответствующее сообщение появилось в 15.06. В это же время в Севастополе объявили воздушную тревогу. Там прекратил движение общественный транспорт. Далее был объявлен отбой. В 15.56 стало известно, что на мосту сняли ограничения.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено», — говорится в сообщении.