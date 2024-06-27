Коммунальные службы Челябинска переходят на усиленный режим работы из-за приближения циклона

Власти призывают по возможности не выезжать за пределы города на автомобиле. «Не следует передвигаться по подтопленным территориям и парковать автомобили под большими деревьями. О возникающих местах подтоплений просим сразу сообщать диспетчеру службы “ЭВИС” по телефону: 8 (351) 727−46−26 », — говорится в оповещении.