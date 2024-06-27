Коммунальные службы Челябинска переходят на усиленный режим работы из-за приближения циклона

По прогнозам синоптиков, погода ухудшится во второй половине 28 июня, не изменится в субботу, 29-го.
«С 28 по 30 июня для служб города вводится усиленный режим работы», — прокомментировали в городской администрации.
Там добавили, что всем подрядчикам и подведомственным учреждениям, ответственным за содержание улично-дорожной сети, коммунальным службам, управляющим компаниями поручено вести круглосуточный мониторинг и принимать незамедлительные меры для устранения нештатных ситуаций на подтопляемых территориях".
Власти призывают по возможности не выезжать за пределы города на автомобиле. «Не следует передвигаться по подтопленным территориям и парковать автомобили под большими деревьями. О возникающих местах подтоплений просим сразу сообщать диспетчеру службы “ЭВИС” по телефону:
В пятницу в Челябинской области пройдут дожди, местами — сильные и очень сильные, сильные ливни, в отдельных районах грозы, град, кое-где крупный. Ночью и утром локально туманы. Ветер восточной четверти: ночью 4−9 м/с, днем 6−11 м/с, местами порывы до 16−21 м/с, при грозах — 25 м/с. Температура воздуха 28 июня ночью плюс 9−14, днем — 15−20.
Непосредственно в Челябинске дождь, местами — сильный. Ночью и утром кое-где вероятны туманы. Ветер восточной четверти ночью 4−9 м/с, днем 6−11 м/с, порывы до 15 м/с. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 12−14, днем в пятницу — 15−17 градусов.
Ночью 29 июня в регионе будет плюс 8−13, днем в субботу — 10−15 градусов. В эти сутки облачно, дожди, местами — сильные и очень сильные, грозы. Ветер северный, северо-западный, его скорость 6−11 м/с, порывы до 20 м/с, при грозах — 25 м/с.