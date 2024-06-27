«Всё это заканчивается плачевно»: эксперт БФУ объяснил разницу между тепловым и солнечным ударом

Если человек находится под открытым солнцем, то его надо завести в тень: «Усадить, расстегнуть ему одежду, взять бутылку с водой, смочить шею, лицо, голову, потому что нам надо охладить головной мозг. Кроме того, человеку нужно дать напиться. В особо тяжёлых случаях может быть использована ванна с прохладной водой 18−20 градусов».