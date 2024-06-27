«Всё это заканчивается плачевно»: эксперт БФУ объяснил разницу между тепловым и солнечным ударом

Вялость, тошнота, головная боль, повышенная температура — всё это может быть симптомами и солнечного, и теплового удара. Об этом «Клопс» рассказал врач, доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения Института медицины и наук о жизни БФУ им. И. Канта Андрей Тарасов.
«Тепловой удар человек может получить в закрытом помещении или в тени. Солнечный удар возникает под воздействием прямых лучей непосредственно на головной мозг. В этот момент сильно расширяются сосуды, идёт большой прилив крови, и, соответственно, всё это заканчивается плачевно. Симптомы при тепловом и солнечном ударе одинаковые: тошнота, рвота, сонливость, сухая кожа, сильная жажда. В тяжёлых случаях — потеря сознания», — перечислил Тарасов.
Если человек находится под открытым солнцем, то его надо завести в тень: «Усадить, расстегнуть ему одежду, взять бутылку с водой, смочить шею, лицо, голову, потому что нам надо охладить головной мозг. Кроме того, человеку нужно дать напиться. В особо тяжёлых случаях может быть использована ванна с прохладной водой 18−20 градусов».
При потере сознания нужно контролировать, чтобы не запал язык. Можно поднять ноги, чтобы они были повыше головы, подложив, например, сумку под пятки, и немедленно вызвать скорую помощь.
«Даже если человеку стало лучше, давление нормализовалось, он пришёл в себя, всё равно стоит обратиться в медицинское учреждение», — подчеркнул учёный.