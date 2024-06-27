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В Екатеринбурге продлили сроки закрытия проезда по улице Пушкина

Ограничения вводятся до 31 июля.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге продлили сроки закрытия проезда по улице Пушкина. Ограничения будут сохраняться до 31 июля. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Запрет на проезд распространяется на участок по улице Пушкина в районе дома № 2 по улице Первомайской. На участке проводятся работы по устройству наружных сетей водоотведения.

— Специалисты просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения, а по окончании работ обязуются восстановить элементы благоустройства на участке, — рассказали в мэрии Екатеринбурга.

Напомним, что движение по улице Пушкина закрыли еще в начале апреля до 1 мая. Затем в мае ограничения продлили до 30 июня.