В Екатеринбурге продлили сроки закрытия проезда по улице Пушкина. Ограничения будут сохраняться до 31 июля. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
Запрет на проезд распространяется на участок по улице Пушкина в районе дома № 2 по улице Первомайской. На участке проводятся работы по устройству наружных сетей водоотведения.
— Специалисты просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения, а по окончании работ обязуются восстановить элементы благоустройства на участке, — рассказали в мэрии Екатеринбурга.
Напомним, что движение по улице Пушкина закрыли еще в начале апреля до 1 мая. Затем в мае ограничения продлили до 30 июня.