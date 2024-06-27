Перекрытие дорог на «Алые паруса» в 2024 году

Есть у праздника и еще одна черта — традиционное перекрытие дорог. Множество улиц и набережных в центре города перекрывают для репетиций и самого праздника, а мосты несколько раз разводят, чтобы убедиться, что праздник пройдет успешно. Рассказываем все, что нужно знать об изменениях дорожного движения, чтобы торжественный выпускной не нарушил ваши планы.