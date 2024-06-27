Перекрытие дорог на «Алые паруса» в 2024 году

Алые паруса — грандиозный праздник для выпускников школ, который каждый год отмечается в Санкт-Петербурге. Для бывших школьников устраивают концерт на Дворцовой площади, а по Неве проплывает красивый парусный корабль с красными парусами, приплывший словно из повести Александра Грина.
Перекрытие дорог на Алые паруса 2024 — рассказываем все, что нужно знать, чтобы праздник не испортил ваши планы.
В какие даты пройдет праздник Алые паруса
В 2024 году праздник «Алые паруса» состоится 28 июня. Праздник начнется в 20:00 на Дворцовой площади, где со сцены выпускников поздравит губернатор города, а затем выступят известные российские исполнители.
Есть у праздника и еще одна черта — традиционное перекрытие дорог. Множество улиц и набережных в центре города перекрывают для репетиций и самого праздника, а мосты несколько раз разводят, чтобы убедиться, что праздник пройдет успешно. Рассказываем все, что нужно знать об изменениях дорожного движения, чтобы торжественный выпускной не нарушил ваши планы.
Какие дороги и во сколько будут перекрыты полностью
Больше всего дорог перекроют в день праздника, 28 июня, но некоторые будут недоступны дольше. Труднее всего с мостами — весь июнь и в начале июля будут регулярно перекрывать Дворцовый и Троицкий мосты, а ближе к празднику — Дворцовую площадь и ближайшие улицы вокруг нее и вдоль набережных, чтобы машины не мешали празднующим выпускникам:
- с 22:30 23 июня до 6 утра 30 июня — Троицкий мост в направлении к Дворцовой набережной;
- с 22:50 26 июня до 07:40 27 июня, с 19:50 27 июня до 07:40 28 июня и с 12:00 28 июня до 01:40 30 июня — Троицкий мост целиком;
- с 19:50 27 июня до 6 утра 28 июня и с 12:00 28 июня до 01:40 30 июня — Дворцовый мост;
- с 20:30 27 июня до 3 утра 28 июня — Биржевая площадь, Биржевой проезд вдоль дома 4, Университетская набережная от Кадетской линии до Биржевой площади, Дворцовый мост, Адмиралтейская набережная, Адмиралтейский проезд, Керченский, Азовский и Черноморский переулки, Дворцовый проезд, Дворцовая площадь, Невский проспект в направлении от Малой Морской улицы к Адмиралтейскому проспекту, Дворцовая набережная, проезд вдоль домов 4 и 6−8 по Дворцовой, Миллионная улица от Дворцовой площади до набережной Зимней канавки и от набережной Лебяжьей канавки до проезда вдоль Марсова поля, Суворовская площадь, Троицкий мост, набережная Кутузова от Гагаринской улицы до Дворцовой набережной и набережная Лебяжьей канавки в направлении от Садовой улицы к Суворовской площади.
Где и когда движение машин будет ограничено частично
Проезжую часть на некоторых улицах сузят:
- с 23:00 15 июня до 10 утра 1 июля — Каменноостровский проспект от Кронверкской набережной к Троицкому мосту;
- с 23:00 20 июня до 8 утра 2 июля — Дворцовая набережная от дома 34 до дома 38;
- с 9 утра 20 июня до 8 утра 2 июля — Биржевой проезд вдоль дома 4 по Биржевой площади, Дворцовая площадь вдоль домов 4 и 6−8 и Конюшенная площадь вдоль дома.
Где запретят останавливаться и парковаться на Алые паруса
Парковаться запретят:
- с полуночи 15 июня до 23:59 5 июля — на Биржевой площади у Ростральных колонн;
- с полуночи 18 июня до 9 утра 5 июля — на нечетной стороне Биржевой площади и в Биржевом проезде вдоль дома 2 по набережной Макарова;
- с 9 утра 19 июня до 6 утра 20 июня — на Суворовской площади вдоль дома 5 по Миллионной улице.
Памятка автовладельцу: перекрытие дорог и ограничение движения на Алые паруса
Напоминаем, какие улицы перекроют 28 июня, в удобной таблице (полный перечень улиц можно посмотреть на официальном сайте администрации города).
|Перекроют полностью
|с 22:30 23 июня до 6 утра 30 июня
|Троицкий мост в направлении к Дворцовой набережной
|с 22:50 26 июня до 07:40 27 июняс 19:50 27 июня до 07:40 28 июняс 12:00 28 июня до 01:40 30 июня
|Троицкий мост целиком
|с 19:50 27 июня до 6 утра 28 июняс 12:00 28 июня до 01:40 30 июн
|Дворцовый мост
|с 20:30 27 июня до 3 утра 28 июня
|Ограничено движение
|с 23:00 15 июня до 10 утра 1 июля
|Каменноостровский проспект от Кронверкской набережной к Троицкому мосту
|с 23:00 20 июня до 8 утра 2 июля
|Дворцовая набережная от дома 34 до дома 38
|с 9 утра 20 июня до 8 утра 2 июля
|Биржевой проезд вдоль дома 4 по Биржевой площади, Дворцовая площадь вдоль домов 4 и 6–8 и Конюшенная площадь вдоль дома 1
|Парковаться нельзя
|на Биржевой площади у Ростральных колонн
|с полуночи 18 июня до 9 утра 5 июля
|на нечетной стороне Биржевой площади и в Биржевом проезде вдоль дома 2 по набережной Макарова
Георгий Мазуркевич