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Астанчан предупредили о перекрытии одной из улиц

Жителей и гостей Астаны предупредили об ограничениях движения по улице Байтурсынова — они связаны с ремонтом дороги, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата столицы.

Источник: Nur.kz

Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны сообщило о проведении работ по текущему ремонту дорожного полотна небольшого участка улицы А. Байтурсынова со стороны улицы К. Аманжолова с направлением к проспекту Тауелсиздик.

«В этой связи с 21:00 27 июня до 09:00 28 июня текущего года вышеуказанный участок будет частично перекрыт. При этом движение будет осуществляться по одной стороне в обоих направлениях», — говорится в сообщении.

Жителей и гостей столицы призвали заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.

«Приносим свои извинения за временные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению дорожно-строительных работ», — добавили в ведомстве.