Астанчан предупредили о перекрытии одной из улиц

Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны сообщило о проведении работ по текущему ремонту дорожного полотна небольшого участка улицы А. Байтурсынова со стороны улицы К. Аманжолова с направлением к проспекту Тауелсиздик.
«В этой связи с 21:00 27 июня до 09:00 28 июня текущего года вышеуказанный участок будет частично перекрыт. При этом движение будет осуществляться по одной стороне в обоих направлениях», — говорится в сообщении.
Жителей и гостей столицы призвали заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.
«Приносим свои извинения за временные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению дорожно-строительных работ», — добавили в ведомстве.