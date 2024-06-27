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В центре Волгограда 28 июня отключат газ

Голубого топлива не будет в двух домах.

Источник: Комсомольская правда

В Центральном районе Волгограда на 28 июня 2024 года запланировали отключения газа. Связаны они с неотложными ремонтными работами систем газоснабжения и газораспределения и затронут всего два дома, сообщает «Газпром межрегионгаз Волгоград».

Так, 28 июня 2024 с 10.00 до 16.00 в Центральном районе Волгограда приостановят поставку газа в домах на улице Гагарина, 12 и на проспекте Ленина, 25.

Жителей этих домов просят не оставлять включенными в это время газовые плиты и колонки, чтобы избежать несчастных случаев.