В центре Волгограда 28 июня отключат газ

В Центральном районе Волгограда на 28 июня 2024 года запланировали отключения газа. Связаны они с неотложными ремонтными работами систем газоснабжения и газораспределения и затронут всего два дома, сообщает «Газпром межрегионгаз Волгоград».
Так, 28 июня 2024 с 10.00 до 16.00 в Центральном районе Волгограда приостановят поставку газа в домах на улице Гагарина, 12 и на проспекте Ленина, 25.
Жителей этих домов просят не оставлять включенными в это время газовые плиты и колонки, чтобы избежать несчастных случаев.